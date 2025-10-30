قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
حوادث

محاكمة 292 متهما بتنظيم داعش التجمع.. في هذا الموعد

إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الأحد المقبل 2 نوفمبر 2025، محاكمة 292 متهما بتنظيم داعش التجمع الخامس، في القضية رقم 1679 لسنة 2024.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 11 سبتمبر 2022، المتهمون من الأول ومن الثامن والثلاثون وحتي السابع والأربعون تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وقاموا بتدريب وإعداد عناصر الخلية لارتكاب أعمال إرهابية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى السابع والثلاثون ومن الثامن والاربعون وحتي الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه لبعض المتهمين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين السادس والعشرون بعد المائتين التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، ووجه للمتهمين الرابع والأربعون والخامس والأربعون اتهامات بحيازة أسلحة نارية.

