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محافظات

افتتاح محطة إنتاج الكهرباء من البيوجاز في كفر الشيخ بتكلفة 37 مليون يورو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:20 ص
محطة إنتاج الكهرباء
محطة إنتاج الكهرباء من البيوجاز
أ ش أ
افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، يرافقه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشروع إنتاج الكهرباء من البيوجاز، بطاقة "2 ميجاوات / ساعة" كمرحلة أولى، باستثمارات تبلغ 37 مليون يورو.

وقال المحافظ- خلال الافتتاح - إن محطة سخا للصرف الصحي تعد واحدة من محطات الصرف الصحي المتميزة علي مستوي الجمهورية، حيث أنها تعتبر صديقة للبيئة، مضيفا أن هناك مشاكل بالصرف الصحي في القرى، نحاول معالجتها، ولكن مهم جدًا تطبيق المقاييس العالمية عند إنشاء هذه المحطات.

واشار إلى أن محطة سخا زارتها العديد من الوفود الاجنبية، والتي أبدت انبهارها بها بشكل غير عادي.

وأضاف أنه يتم عمل اجتماعات دورية مع الهيئة القومية ومع الشركة؛ للبدء في إدخال الصرف الصحي لـ٢٦ قرية خلال الفترة المقبلة، وسيتم عمل اختراع توليد الكهرباء من الرواسب المتبقية من محطة الصرف الصحي؛ لفصل غاز الميثانول ليتحول إلى طاقة تقوم بتشغيل الكهرباء، حيث تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بإدخال الكهرباء المولدة من الرواسب على الشبكة العامة للكهرباء.
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