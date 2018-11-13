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تعليم

رئيس جامعة المنوفية يستقبل المستشار الأكاديمي للمفتي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:55 م
صدى البلد
مروة فاضل
استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم، الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لمفتى الديار المصرية، بحضور الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك قبل البدء فى اللقاء الطلابى الذى تنظمه الجامعة على هامش فعاليات الأسبوع البيئى السادس.

واستعرض الحضور أهم القضايا التى تهم الشباب ودور الجامعة التربوي والتوعوي بجانب دورها التعليمي، وأهمية العمل على بناء الطالب وتشكيل وعيه بطريقة صحيحة.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور محمد توفيق عميد العلوم والدكتور محمود قورة وكيل الطب لخدمة المجتمع والدكتور حسن خطاب رئيس قسم اللغة العربية بالآداب والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.
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