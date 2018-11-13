رئيس جامعة المنوفية يستقبل المستشار الأكاديمي للمفتي

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم، الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لمفتى الديار المصرية، بحضور الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك قبل البدء فى اللقاء الطلابى الذى تنظمه الجامعة على هامش فعاليات الأسبوع البيئى السادس.





واستعرض الحضور أهم القضايا التى تهم الشباب ودور الجامعة التربوي والتوعوي بجانب دورها التعليمي، وأهمية العمل على بناء الطالب وتشكيل وعيه بطريقة صحيحة.



