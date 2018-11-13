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فن

محمد عدلي يطرح Allo mon SOSS

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:58 م
صدى البلد
أحمد البهى
طرح نجم الراي المغربي الفنان محمد عدلي، على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، أغنيته الجديد "Allo mon SOSS".

الأغنية من كلمات وألحان الجزائري بلخير طراري وتوزيع المايسترو هشام خاتير، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققاه معا في أغنيتي "نديكلاري نبغيك" و"ماصدقتيش".

الأغنية تم إصدارها على شكل فيديو كليب أخرجه المخرج الشاب بلال التائب، حيث تم التصوير بأحد الفنادق الكبرى بمدينة مراكش.

أغنية "Allo mon SOSS"، تدخل في ستيل فن الراي العصري وتتميز بإيقاعات موسيقية شبابية تصاعدية مزجت بين "الراي" و"الريجيطون"، واعتمدت لهجة مغربية جزائرية بسيطة ومميزة اختيرت بدقة، لتكون قريبة من المجتمع المغاربي خاصة فئة الشباب.
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