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أخبار العالم

انتهاء اجتماع الكابينيت الإسرائيلي باتخاذ قرار مهم بشأن غزة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:13 م
صدى البلد
عرفة البنداري
انتهت جلسة المشاورات التي عقدها مجلس الوزراء المصغر للشئون الأمنية والسياسية في إسرائيل "الكابينيت" بعد أن استمرت لنحو أكثر من 7 ساعات، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأصدر المجلس أوامر للجيش الإسرائيلي بمواصلة العمليات على قطاع غزة كما ينبغي وكلما تطلب ذلك.

وذكرت قناة كان العبرية أن المجلس استمع لمحاضر وتقارير الجيش الإسرائيلي بشأن الوضع الراهن في غزة، وقرر الاستمرار في مهاجمة أهداف حركة حماس في القطاع.

ولفتت إلى أن المجلس قرر الاستمرار في مهاجمة أهداف حماس، دون تصعيد قوي أو مباشر أو حتى عمل موسع على الحركة في القطاع، ولكن يعمل الجيش الإسرائيلي في القطاع، وفق ما تقتضيه الضرورة العسكرية في غزة.

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