ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

محمود صقر: المرأة تمثل 53% من منظومة التعليم و2% في ريادة الأعمال

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:57 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
شدد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص فى مجال البحوث والتطوير، وضرورة إطلاق مبادرات مشتركة للمساعدة فى حل مشاكل المجتمع وتطوير الصناعة وتمكين المرأة، وأن مبادرة لوريال فى هذا المجال رائدة ومقدرة وسعداء بالتعاون معهم، ونحرص على تطوير التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وتسليط الضوء على المبادرات الناجحة مثل لوريال، وذلك بهدف تحفيز القطاع الخاص الدولى والوطنى على تبنى نفس النهج وتخصيص جزء ولو يسير من أموال المسؤولية المجتمعية لدعم البحث العلمى.

وكشف صقر، فى كلمته خلال حفل توزيع جوائز لوريال - يونسكو للمرأة فى العلوم، عن بعض الأرقام المتعلقة بتمكين المرأة فى مصر وخاصة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، حيث تمثل 53.8% من الطلاب المقيدين فى التعليم العالى و42% فى التعليم الفنى و54.98% من الباحثين فى المراكز البحثية و14.9% فى البرلمان المصرى، وبالرغم من كل هذه الأرقام الايجابية فإن نسبة الحاصلات منهن على جوائز الدولة لايتجاوز 15% والبراءات 13% ونسبة رواد الأعمال من المرأة لايتجاوز2% واستخدام الانترنت 38%.

وأكد أن هذه الإحصائيات تضع مصر فى مرتبة متوسطة فى مؤشر عدم المساواة العالمى Global Inequality Index (GII) حيث تحتل مصر المرتبة 101، وهى ترتيب لا يتماشى مع قدرات وامكانيات وأعداد المرأة المصرية، مضيفا أن نسبة رواد الأعمال من المرأة فى أفريقيا تصل الى 27%.

وأشار رئيس الأكاديمية، إلى أن العادات والتقاليد التى تحمل الفتاة بعد التخرج من الجامعة والزواج بمعظم مسؤوليات الأسرة، وبالتالى فإنها تتفوق فى الجامعة وتتراجع فى الحياة العملية، ويعتبر هذا إهدار للموارد، مضيفا أنه تم إنشاء ثمانى جوائز علمية للمرأة فقط فى مجالات الزراعة والغذاء والطاقة والمياه والصحة والدواء والبيئة.

وأكد أنه تم تفعيل دور اللجنة القومية للمرأة، وحاليًا تمثل أكثر من 70% من الحاصلات على منح علماء الجيل القادم بالأكاديمية، ويمثل الشباب والمرأة أكثر من 75% من قيادات الصف الثانى و50% من مساعدى رئيس الأكادمية سيدات، وأطلقنا الشهر الماضى بدعم من الاتحاد الأوروبى مبادرة WomenUp ، وهي مبادرة تهدف الى دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، وسيتم من خلال هذه المبادرة احتضان 10 مشروعات مبتكرة للمرأة وتوفير الدعم المادى والفنى والتدريب الى ان تصل هذه المشروعات إلي بر الأمان ويعد كل ذلك منح من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
loading...

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يستعرض مع وفد شركة يابانية سبل التوسع في أنشطتها بمصر

8 مباريات صعبة للأهلى فى شهر ديسمبر .. تعرف عليها

وثيقة: الأمم المتحدة تتخلى عن المساعدة الإنسانية لمسلمي الروهينجا

رسميا.. مؤمن سليمان مديرا فنيا لبتروجيت

محمد نصر يعلق على أزمة أزارو مع الكاف في نهائي دوري أبطال أفريقيا

إطلاق نار على لاعب فى كولومبيا بعد خسارة فريقه

برلمانية كويتية تستفز مشاعر المصريين.. رئيس أفريقية النواب: تصريحاتها طائشة.. وبكرى: تصريحاتها خرجت عن المألوف فى علاقات الأشقاء.. مايسة عطوة: ندعم وزيرتنا وكرامتنا خط أحمر

قصة محمد بلال بطل مظاهرات 1935 ضد الاحتلال الإنجليزي

فاروق جعفر: الزمالك يحتاج لتدعيم صفوفه فى مركزين فورا

جهود هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر أكتوبر 2018

مؤتمر باليرمو يؤيد دور مصر في بناء المؤسسة العسكرية الليبية.. مستند

رئيس السكة الحديد يتفقد مواقع بالمنطقة المركزية والوسطى.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة وردية مبهجة.. صور

جبخانة ومعبد يهودي.. كنوز أثرية بمصر القديمة.. صور

رئيس الأركان يتفقد مشروع مراكز القيادة "بدوى 35" بالجيش الثانى الميدانى .. صور

فيديو

الحكومة تزف بشرى للمواطنين بخصوص أزمة البطاطس.. فيديو
الجار الله: صفاء الهاشم لا تستحق الرد عليها..وأهل الكويت شربوا من نيل مصر
شاهد.. آثار كارثية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجى على غزة
الحكومة تكشف أول مهام مصر عقب تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي.. فيديو
أحمد عليبة: أجندة سياسية واقتصادية تنفذ لحساب دول كبرى داخل ليبيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟