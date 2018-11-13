إقبال روسي غير مسبوق لحجز سفريات إلى شرم الشيخ والغردقة

أعلنت شركة السياحية "بيجاس توريستيك"، وهي واحدة من شركات السياحة الكبرى في روسيا، عن إطلاق رحلات سياحية من موسكو وعشر مدن أخرى إلى المنتجعات المصرية في شرم الشيخ والغردقة.



وكشف المسئولون فى القطاع السياحى، وفق ما نشره الموقع السياحى " توردوم " الروسي، أن رحلات الطيران ستصل للمنتجعات المصرية تلبية لطلب السياح الروس لقضاء رأس السنة فى مصر.



وستنطلق الرحلات للمنتجعات المصرية بداية من 25 ديسمبر المقبل من مطار شيريميتيفو الروسى .



وأكدت آنا بودجورنايا، المديرة العامة لشركة "بيجاس توريستيك"’ ذلك قائلة : " لقد اتخذنا ذلك القرار بناءً على طلب السياح الروسى حيث يرغبون بالإحتفال برأس السنة فى المنتجعات المصرية".



وأشارت إلى أن الطلب المتزايد على مصر هو الذى جعل الشركة نتخذ تلك الخطوة الجديدة، حيث تصل العديد من الاتصالات اليومية من العملاء التى تسأل عن الحجوزات إلى مصر.

