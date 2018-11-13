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رياضة

تعرّف على موعد مشاركة رامى ربيعة في المران الجماعي للأهلى

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:58 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه على تواصل مع رامي ربيعة، مدافع الفريق، منذ العودة من تونس. وأن اللاعب أبلغه بتحسن حالته، وأنه شعر فقط ببعض الآلام البسيطة. ومن المنتظر أن يشارك من جديد في التدريبات الجماعية في غضون 4 أيام.

وأضاف أن الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، يعكف حاليًا على إعداد تقرير طبي شامل عن الفريق، لتقديمه إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، يوم الخميس المقبل، وهو الموعد الذي تم تحديده عقب نهاية دوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف الأهلي مرانه، غدًا، استعدادًا لمواجهة الوصل الإماراتي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من تونس.
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