ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. تامر حسني يغازل زوجته على الهواء مع صاحبة السعادة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:45 م
صدى البلد
حسام الحارتي
أشعل الفنان تامر حسني، مسرح «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس بغناء أحدث أغانيه "مشكلته"، وقام بإهداء الأغنية لزوجته بسمة بوسيل، بعد أن أبدى رأيه فيها بقوله "بتغير شوية من الحفلات ومن التصوير مع المعجبين".

وداعبت الإعلامية إسعاد يونس تامر حسني بعد انتهاء أغنية قائلة "مش هتعرف تدخل البيت"، ليرد الآخر ظبط الكلام على الآخر.

ويحل الفنان تامر حسني ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في أولى حلقات برنامج «صاحبة السعادة» الذي يذاع على قناة «دي إم سي»، يومي الأثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الحادية عشرة مساء.
loading...

ترشيحاتنا

موقع عبري: المقاومة الفلسطينية انتصرت ونتنياهو رضخ

ضبط شخص انتحل صفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية

تامر حسني: تعرضت لظروف صعبة بعد انفصال والدي.. ولعبت للزمالك والأهلي

العرب مباشر يكشف دفاتر النائبة الكويتية صفاء الهاشم التي تنسى قراءتها

خبير: غالبية الشعب الليبي لم يخرج ضد معمر القذافي

هاآرتس : قطر لجأت إلى اللوبي الصهيوني خوفا من السعودية

رويترز: ترامب يخضع للمساءلة القانونية الأسبوع الجاري

أسباب انسحاب تركيا من مؤتمر باليرمو حول ليبيا

CNN ترفع دعوى قضائية ضد ترامب ومستشاريه

جهاز المنتخب يتلقى صدمة قوية فى أول تدريب مجمع بعد وصول محمد صلاح

إعلامية كويتية: صفاء الهاشم تمثل نفسها..ومن ينكر فضل مصر جاحد .. فيديو

جهود هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر أكتوبر 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

فيديو

بطلة العالم في كمال الأجسام تكشف حقيقة استخدام المنشطات في اللعبة.. فيديو
مسعف: مدربون على أعلى مستوى .. ونمتلك أحدث سيارات الإسعاف في العالم
القوى العاملة تحذر من التعامل مع الشركات الوهمية لتوظيف المصريين بالخارج
محمد صبحي: هناك من ينجب أطفالا ليستخدمهم في التسول
محمد صبحي: لا نستطيع تحقيق أي تنمية بدون مواطن يمثل قيمة مضافة للوطن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟