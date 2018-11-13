شاهد.. تامر حسني يغازل زوجته على الهواء مع صاحبة السعادة

أشعل الفنان تامر حسني، مسرح «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس بغناء أحدث أغانيه "مشكلته"، وقام بإهداء الأغنية لزوجته بسمة بوسيل، بعد أن أبدى رأيه فيها بقوله "بتغير شوية من الحفلات ومن التصوير مع المعجبين".



وداعبت الإعلامية إسعاد يونس تامر حسني بعد انتهاء أغنية قائلة "مش هتعرف تدخل البيت"، ليرد الآخر ظبط الكلام على الآخر.



ويحل الفنان تامر حسني ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في أولى حلقات برنامج «صاحبة السعادة» الذي يذاع على قناة «دي إم سي»، يومي الأثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الحادية عشرة مساء.