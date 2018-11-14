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إعلامي كويتي يرد على صفاء الهاشم: طرح الآراء ليس بالردح والأمثال الشوارعية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:07 ص
الكاتب الكويتي،
الكاتب الكويتي، مشاري محمد الأسود
أحمد النشوقي
شنّ الكاتب الصحفي الكويتي، مشاري محمد الأسود، هجومًا عنيفًا على النائبة الكويتية صفاء الهاشم؛ وذلك عقب إساءتها لوزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، في فيديو تداولته السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، قائلاً إن "صفاء الهاشم صارت حديث الساعة في مصر.. للأمانة ما ينلام إخواننا المصريين فيها؛ لأنها تهاجمهم وكأنها تدفع رواتبهم من جيبها الخاص وليس من عرق جبينهم".

وأضاف الكاتب ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الصحفي بجريدتي الرأي والسياسة الكويتيتين، في تغريدة له عبر "تويتر": التعميم لغة الجهلاء يا صفاء، في الكويت ومصر يوجد الصالح والطالح، طرح الآراء ليس بالردح والأمثال الشوارعية التي لا تخرج من ممثل أمة!".

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