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محافظات

محافظ جنوب سيناء: ربع مليون جنيه مكافأة لعمال مدينة شرم الشيخ

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:04 ص
صدى البلد
ايمن محمد
خصص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ربع مليون جنيه، مكافآت للعمال بمدينة شرم الشيخ؛ لدورهم البارز في ظهور المدينة بصورة راقية، خلال ملتقى شباب العالم.

وأقام محافظ جنوب سيناء حفلا فنيا للعمال بالسوق التجارى القديم، أحيته فرقة الشرقية للفنون الشعبية، عرضت من خلاله عدد من فقراتها الفنية الرائعة.

وفى كلمته قدم المحافظ الشكر لكافة العاملين ورؤساء القطاعات بالمدينة، وآخر خاصا لرئيس المدينة الذى كان مثالا رائعا فى التفانى بعمله حيث قاد من خلالها كتائب من العمال المتميزين لتظهر المدينة بصورة رائعة أبهرت زوارها من كافة جنسيات العالم.

وأشار المحافظ إلى أن المكافآت التى رصدت لتكريم العمال، بلغت هذا العام ربع مليون جنيه؛ تقديرا لجهدهم، كما تناول المحافظ العشاء مع العمال وتمنى لهم مزيداً من التقدم والنجاح.
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