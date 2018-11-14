ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 14 نوفمبر

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:41 ص
الدولار والعملات
الدولار والعملات الأجنبية والعربية
مايكل عياد
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2018، وذلك بالبنك الأهلي المصري، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو ليسجل نحو 20.06 جنيه للشراء، و20.23 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.03 جنيه للشراء، و23.30 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.77 جنيه للبيع، وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.59 جنيه للشراء، و16.71 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 58.41 جنيه للشراء، و59.76 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.84 جنيه للشراء و4.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 25.05 جنيه للشراء، و25.20 جنيه للبيع، وسعر الريـال العماني نحو 46.18 جنيه للشراء، و46.44 جنيه للبيع.
loading...

ترشيحاتنا

5 حيل لتنظيف منزلك وأنت نائمة فى غرفتك

تامر حسني: الزواج نعمة من نعم الله

بعد حذاء هيفاء وهبي الذي تخطى المليون ريال.. شاهد أسعاراً خيالية لأحذية النجمات

حكم الوضوء مع طلاء الأظافر

حكم رد المطلقة من زواج عرفي

باريس هيلتون تغرد عن الناجين من زلزال المكسيك

التليفزيون الفرنسي يشيد بتجربة الحافلات الكهربائية في الإسكندرية

مدرب منتخب تونس يستبعد لاعبي الترجي من مواجهة مصر

قصر شويكار.. قصة تحول سكن سيدة الخير إلى مقر للحكومة.. صور

أزمة في البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تطالب بفصل نائبة مستشار الأمن القومي

علاء عبد الغني يكشف مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر.. فيديو

منتخبا تونس الأول والأولمبي يتوجهان للإسكندرية لمواجهة مصر .. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

الهند تحجب تويتر عن المستخدمين

بعد حذاء هيفاء وهبي الذي تخطى المليون ريال.. شاهد أسعاراً خيالية لأحذية النجمات

كويتيون يردون على صفاء الهاشم بعد إساءتها لوزيرة الهجرة.. وزير سابق: النائبة لا تمثلنا.. إعلامية: من ينكر فضل مصر جاحد.. ونبيلة مكرم: نطالب بحقوق أبنائنا في إطار القانون

إعلامي كويتي يرد على صفاء الهاشم: طرح الآراء ليس بالردح والأمثال الشوارعية

ملابسه من ذهب.. ما لا تعرفه عن الأمير تشارلز في عيد ميلاده الـ 70

محافظ جنوب سيناء: ربع مليون جنيه مكافأة لعمال مدينة شرم الشيخ

نشطاء يعيدون نشر فيديو لرئيس مجلس الأمة الكويتي عن مصر: يرد على صفاء الهاشم

إعلامي كويتي مهاجما صفاء الهاشم: لن ننسى فضل المصريين في تحريرنا

معلمة تهين تلميذاً بسبب ثقب في ملابسه.. والطفل ينفجر بالبكاء.. فيديو

مدرب منتخب تونس يستبعد لاعبي الترجي من مواجهة مصر

سليمان عيد يتعرض لحادث والسبب أغنية.. فيديو

قصر شويكار.. قصة تحول سكن سيدة الخير إلى مقر للحكومة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حذاء هيفاء وهبي الذي تخطى المليون ريال.. شاهد أسعاراً خيالية لأحذية النجمات

قصر شويكار.. قصة تحول سكن سيدة الخير إلى مقر للحكومة.. صور

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

فيديو

الأرصاد: طقس غير مستقر وتوقع سقوط أمطار رعدية .. فيديو
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو
سليمان عيد يتعرض لحادث والسبب أغنية.. فيديو
النجار: تنظيم الأسرة أستغل الدين فيها بطريقة غير صحيحة
طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟