ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر واسم لبلبة الحقيقي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:00 ص
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم، الأربعاء، عيد ميلاد الفنانة لبلبة، حيث إنها من مواليد 14 نوفمبر 1945 وأكملت اليوم عامها الـ73.

ما لا يعرفه الكثيرون أن اسم لبلبة الحقيقي هو نينوشكا مانوج كوباليان، وهي من أسرة أرمنية من أصول سورية، ولكنها ولدت وعاشت في القاهرة، وبدأت مشوارها الفني عام 1951.

بدأت لبلبة مشوارها الفني منذ طفولتها واشتهرت بتقليد النجوم، وقد نجحت في تقديم عشرات الأفلام والمسلسلات الناجحة لأكثر من خمسين عامًا، وفي كل مراحل حياتها، طفلة وشابة وأما.
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس التنزاني ينشر وحدات من الجيش لشراء محصول الكاجو

نشطاء يعيدون نشر فيديو لرئيس مجلس الأمة الكويتي عن مصر: يرد على صفاء الهاشم

ننشر أبرز ملامح نظام التعليم الفني الجديد المقرر تطبيقه في 2019

شكري يشارك اليوم في مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي

العثور على حطام سفينة حربية تعود للقرن 18 بالدنمارك

بنك ناصر:200 وظيفة شاغرة لخريجي التجارة والحقوق.. فيديو

انخفاض أسعار البترول يساعد مصر على تعويض خسائرها

يسرا بفستان أسود ناعم في أحدث إطلالاتها

نجوى كرم تجرى عملية تجميل فى أنفها وهذه هي الأسباب

طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 14 نوفمبر بسوق العبور

الصحف السعودية: وساطة مصر تلجم التصعيد في قطاع غزة.. حفتر يتعهد بالالتزام بالخطة الأممية بشأن ليبيا.. واشنطن تكذب مزاعم أنقرة بشأن خاشقجي.. والحريري يتهم حزب الله بعرقلة تشكيل الحكومة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 حيل لتنظيف منزلك وأنت نائمة فى غرفتك

بعد حذاء هيفاء وهبي الذي تخطى المليون ريال.. شاهد أسعاراً خيالية لأحذية النجمات

قصر شويكار.. قصة تحول سكن سيدة الخير إلى مقر للحكومة.. صور

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

فيديو

صحة النواب: منع دليفري الصيدليات في القانون الجديد..فيديو
خبير سياسي: مصر تعمل على توحيد الجيش الليبي ومنع تقسيم البلاد .. فيديو
بنك ناصر:200 وظيفة شاغرة لخريجي التجارة والحقوق.. فيديو
المرور: بدء التشغيل التجريبي لجراج روكسي الإلكتروني..فيديو
الأرصاد: طقس غير مستقر وتوقع سقوط أمطار رعدية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟