في عيد ميلادها.. تعرف على عمر واسم لبلبة الحقيقي

يصادف اليوم، الأربعاء، عيد ميلاد الفنانة لبلبة، حيث إنها من مواليد 14 نوفمبر 1945 وأكملت اليوم عامها الـ73.



ما لا يعرفه الكثيرون أن اسم لبلبة الحقيقي هو نينوشكا مانوج كوباليان، وهي من أسرة أرمنية من أصول سورية، ولكنها ولدت وعاشت في القاهرة، وبدأت مشوارها الفني عام 1951.



بدأت لبلبة مشوارها الفني منذ طفولتها واشتهرت بتقليد النجوم، وقد نجحت في تقديم عشرات الأفلام والمسلسلات الناجحة لأكثر من خمسين عامًا، وفي كل مراحل حياتها، طفلة وشابة وأما.