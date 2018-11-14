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رياضة

أحمد ناجي يكشف عن رأيه فى ثلاثي حراس مرمى المنتخب قبل مواجهة تونس

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:40 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري أن مباراة تونس هامه و فكرة ان المباراة ليست ذات قيمه عقب تأهل المنتخب لامم افريقيا بالكاميرون غير صحيح بالمرة مشددا على أن الامور اختلفت كثيرا بكرة القدم حيث ان النتيجه ستؤثر على تصنيف المنتخب دوليا

وتابع في مداخله هاتفيه لبرنامج " وان تو " مع سيف زاهر عبر اثير " اون سبورت اف ام " انه عقد جلسه مع محمد الشناوي وطالبه بنسيان مباراة الاهلي امام الترجي بنهائي افريقيا مشددا على ان اللاعب استعاد تركيزه و يؤدي بشكل رائع بالمعسكر

وأكمل ان اداء حراس مرمي المنتخب بالمعسكر رفع كثيرا من روحه المعنويه والمنافسه شرسه و صعبه و اختيار حارس مرمى المنتخب لمباراة تونس صعب في ظل ارتفاع مستوى الثلاثه

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة نظيره منتخب تونس يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة السادسة مساءً باستاد الجيش ببرج العرب في إطار الجولة الخامسة من عمر المنافسات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم حسم تأهله الي نهائيات كان 2019 وذلك بعدما فاز على منتخب سوازيلاند بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات.
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