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رانيا هاشم تنعى الشهيد ساطع النعماني

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:14 ص
الإعلامية رانيا
الإعلامية رانيا هاشم
حسام الحارتي
عبرت الإعلامية رانيا هاشم، عن حزنها الشديد؛ لفقدان شهيد الوطن العقيد ساطع النعماني الذي وفاته المنية مساء أمس، الأربعاء.

ونعت "هاشم"، في برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "on e" العقيد سالم النعماني، قائلةً "رحمة الله شهداء الوطن الذين راحوا ضحية الدفاع عن تلك الأرض".

وكان العقيد ساطع النعماني، نائب مأمور قسم بولاق الدكرور، قد أصيب بطلق ناري في الوجه، بمنطقة بين السرايات؛ إبان الأحداث التي وقعت في الثالث من يوليو لعام 2013، وخضع للعديد من العمليات الجراحية حتي أصيب بوعكة صحية فجر أمس، نُقل على أثرها إلى المستشفى، وتوفي بعد ذلك.

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