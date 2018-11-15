بالخطوات السهلة تعرفي على طريقة إعداد حلوى المولد في المنزل

بمناسبة اقتراب المولد النبوى تبحث كل أم على سبل إدخال الفرحة والسرور على أسرتها وتقوم بشراء حلوى المولد ونظرا لارتفاع الأسعار بشكل كبير يمكن لربة المنزل تحضير حلوى المولد بالمنزل بأسهل الخطوات.



تقدم الشيف هالة فهمى طريقة عمل حلوى المولد بالمنزل.



المقادير حلاوة المولد - الفولية:

٢/١ كيلو سوداني مقشر وغير مملح ومحمص



مقادير حلاوة المولد - السمسمية:



طريقة عمل حلاوة المولد (الفولية، السمسمية، الحمصية):



١- ضعي الماء على النار ثم ضيفي لها السكر وعصير الليمون.



٢- اتركي الماء على النار مع التقليب حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي.



٣- ارفعي الوعاء عن النار وامزجيه بحلاوة المولد (الفولية، السمسمية أو الحمصية) وقلبيه جيدا وهو ساخن.



٤- احضري صينية مدهونة بالزيت وافردي الخليط عليها.



٥- اتركي الصينية حتى تبرد فتتجمد حلاوة المولد.



٦- يمكنك الآن تقطيعها بالسكين والتمتع بحلاوة المولد.



هذه الوصفة يمكن استخدامها مع جميع أنواع حلوى المولد مثل الفستقية والحمصية واللوزية.