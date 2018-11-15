سعفان يناقش مبادرة لم شمل الأسرة المصرية بإيطاليا

وأعرب الوزير عن استعداده للتعاون مع الاتحاد من خلال صياغة بروتوكول يقوم بالتوقيع عليه وزارات الخارجية، والقوى العاملة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، باعتبارهم الجهات المختصة بالمصريين بالخارج، وذلك بعد حصول الاتحاد على موافقة واعتماد الجانب الايطالي للمشروع، تمهيدا لمناقشته من خلال الوزارات المعنية.





التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، ورئيس القطاع الدولي للاتحاد الايطالي للعمل "UIL"، لبحث مبادرة "لم شمل الأسرة المصرية" التي يعمل عائلها أو أحد أفرادها بإيطاليا، والمنفذة في 10 دول على مستوى العالم، وتحتل مصر فيها المرتبة الأولى، وتضم تونس والمغرب والسنغال والبانيا وبيرو واكوادور وبوليفيا والصين وأوكرانيا.وأكد "سعفان" و"عيسى" أن الهدف الأساسي من البرنامج وهو القضاء على الهجرة غير الشرعية بإيطاليا، من ناحية، ومن ناحية أخرى تحقيق مطلب العمالة المصرية، من خلال قيام كل عامل باستقدام أفراد أسرته ممثلة في الزوجة أو الأبناء أو الوالدين، وهو ما يعمل على ترسيخ روح الولاء والانتماء للعمل ويسهم في زيادة الإنتاجية للعامل المصري بإيطاليا.وأكد الوزير أنه يهدف إلى توحيد الرؤى بين الجهات المختصة والتعاون من أجل الوصول للأهداف المشتركة التي تهم العامل المصري بالخارج، مشيدا بمشروع لم شمل الأسرة لما له من آثار ايجابية على المواطن المصري بالخارج، وتوفير فرص عمل تسهم في خفض نسبة البطالة، كما أنه سوف يسهم في مساعدة الوزارة في مشروع حصر العمالة المصرية في إيطاليا، حيث تعمل الوزارة مع اللجنة المختصة بمتابعة العمالة المصرية بالخارج في إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج.وأشار "عيسى" إلى إن الاتحاد لديه طرق شرعية كثيرة لمساعدة العامل في استقدام أسرته ، مستعرضا جزء من المساعدات التى يستفيد منها العامل الوافد بإيطاليا، من خلال البلدة، والقوانين الإيطالية، مؤكدا أن إيطاليا ستكون في حاجة إلى الأيد العاملة في السنوات المقبلة.