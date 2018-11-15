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زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة عن أهم الأمراض الفطرية والبكتيرية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 08:57 ص
ندوة عن اهم الامراض
ندوة عن اهم الامراض الفطرية والبكتيرية
انجي هيبة
نظمت مديرية زراعة الاسماعيلية ندوة ارشادية للمزارعين قاعة الإرشاد الزراعي، عن اهم الامراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية التي تصيب محصولي البطاطس والطماطم.

تناولت الندوة طرق المكافحة المتكاملة اليوم، تحت رعاية الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية.

حاضر فيها الدكتورة مني الشامى استاذ امراض النبات بمعهد بحوث امراض النبات، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محسن ابو رحاب نائب المعهد للبحوث والإرشاد.

وفي حضور المهندس محمود عبد القادر مدير عام إدارة المكافحة بالإسماعيلية ومهندسي الإرشاد الزراعي والبساتين والمكافحة بالمديرية والإدارات الزراعية.

وخلال الفعاليات، تم استعراض أهم الامراض التي تصيب محصول البطاطس وأهمها العفن البني واللفحة المبكرة والمتأخرة والجرب والقلب الأسود والمجوف والزبول الفيوزارمي، وكذلك لامراض التي تصيب الجذر والمجموع الخضري والشتلات والبذور، واستعراض أهم الأمراض التي تصيب محصول الطماطم خاصة اللفحة المبكرة واللفحة المتاخرة والعفن الابيض والرمادي وغيرها من الأمراض التي تسبب انخفاض الإنتاج وطرق الوقاية والعلاج والتغلب عليها.

ودارت مناقشة بين الحضور والدكتورة مني الشامي عن اهم المشاكل المشاكل التي تقابل مزارعي البطاطس والطماطم في محافظة الإسماعيلية.
زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة عن أهم الأمراض الفطرية والبكتيرية
زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة عن أهم الأمراض الفطرية والبكتيرية
زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة عن أهم الأمراض الفطرية والبكتيرية
زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة عن أهم الأمراض الفطرية والبكتيرية
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