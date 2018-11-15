تعرف على الطريقة الصحيحة لتناول مريض السكر حلاوة المولد

حذَّر الدكتور أحمد سند، استشارى أمراض السكر والكلى، مريض السكر من تناول حلويات المولد لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات التى تساعد على رفع معدل الكوليسترول والسكر مما يؤثر على صحة المريض.





وأكد "سند" أن الأمور التى يفعلها السكر فى جسد الإنسان هي الإصابة بالتوتر فى الأوعية الدموية، حيث تسبب السكريات المُضافة الزائدة، زيادة الأنسولين فى مجرى الدم، مما يؤثر سلبًا على نظام الدورة الدموية والشرايين، كما يزيد السكر من انتاج الكوليسترول السيئ، الذي يؤثر سلبًا علي صحة المريض.



