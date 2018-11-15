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مرأة

تعرف على الطريقة الصحيحة لتناول مريض السكر حلاوة المولد

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:09 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
حذَّر الدكتور أحمد سند، استشارى أمراض السكر والكلى، مريض السكر من تناول حلويات المولد لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات التى تساعد على رفع معدل الكوليسترول والسكر مما يؤثر على صحة المريض.

وأكد "سند" أن الأمور التى يفعلها السكر فى جسد الإنسان هي الإصابة بالتوتر فى الأوعية الدموية، حيث تسبب السكريات المُضافة الزائدة، زيادة الأنسولين فى مجرى الدم، مما يؤثر سلبًا على نظام الدورة الدموية والشرايين، كما يزيد السكر من انتاج الكوليسترول السيئ، الذي يؤثر سلبًا علي صحة المريض.

ونصح "سند" مريض السكر من عدم تناول تلك الحلويات ولكن اذا دعتك شهيتك فتناول من 2 - 3 قطع صغيرة، بشرط مقابل كل قطعة زائدة أن يمارس المريض المشي لمدة نصف ساعة على الأقل، والامتناع عن تناول بعض الأنواع مثل السمسمية والفولية والحمصية والملبن ،يمكن تناول الانواع الأخرى مثل البندقية والفسدقية أى الأنواع التى لا تحتوى على نسبة سكر عالية ،فى المقابل تناول أى من المشروبات بدون سكر .
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