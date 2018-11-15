مصرع طفلة صعقا بالكهرباء فى الإسكندرية

لقت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات مصرعها صعقا بالكهرباء عقب ملامستها سلك كهرباء يخرج من عامود إنارة بمنطقة أبيس الأولى، كان غارقا في مياه الأمطار.





تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، من إدارة شرطة النجدة بوفاة طفلة بمنطقة أبيس الأولى دائرة القسم.





بالانتقال والفحص، تم التقابل مع المدعوة "ب ع ا"، 34 عاما، ربة منزل، مقيمه بذات العنوان، قررت أنه أثناء سيرها صحبة نجلتها "ب م ع"، 7 سنوات، بالمنطقة محل البلاغ، عقب خروج نجلتها من المدرسة فى الطريق إلى منزلهما لامست يد نجلتها سلك كهرباء بأحد أعمدة الإنارة فصعقها التيار الكهربائي وتوفيت.





بسؤال والد الطفلة المدعو "م ع م"، 54 عاما، عامل، مقيم بذات العنوان، أورى بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.





تم إخطار النيابة العامة التي انتقلت للمعاينة وقررت نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتم إخطار عمليات المحافظة وشركة إسكندرية لتوزيع الكهرباء ، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.



