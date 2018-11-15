الأرصاد الكويتية توجه أقوى تحذير من حالة الطقس

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أن آخر تحديثات صور الأقمار الصناعية والرادار وخرائط الطقس تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس خلال الساعات المقبلة.



وقال مراقب التنبؤات الجوية في الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي، صباح اليوم، الخميس، إن أمطار (الديمة) الخفيفة إلى المعتدلة من المتوقع استمرار هطولها على البلاد إلى صباح يوم غد الجمعة ويتخللها بعض السحب الركامية، وقد تكون هناك أمطار غزيرة على بعض المناطق ابتداء من مساء اليوم.



وأضاف القراوي أن الكويت تأثرت في الساعات الـ 24 الماضية بأمطار تفاوتت في كمياتها ما بين خفيفة إلى متوسطة منذ بداية سقوط الأمطار على البلاد.



ولفت إلى استمرار أمطار (الديمة) بالهطول خلال 26 ساعة الماضية متفاوتة في كمياتها ما بين خفيفة إلى متوسطة تطورت إلى أمطار غزيرة من بعد الساعة التاسعة مساء أمس الأربعاء تجاوزت 100 مليمتر إلى الآن.



وذكر أن حالة الأمطار الغزيرة تستمر ما بين ثلاث إلى أربع ساعات مساء اليوم ثم تعود الأمطار المعتدلة إلى نهار غد وتتحسن تدريجيا ليبدأ الطقس بالتحسن من نهار غد وسيعتدل ويكون مشمسا خلال الأسبوع المقبل.