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فن

شاهد.. انتبه لـ ماجد المهندس تتجاوز النصف مليون مشاهدة خلال يوم

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
سعيد فراج
استطاع المطرب العراقي ماجد المهندس أن يتخطى حاجز النصف مليون مشاهدة على "يوتيوب" بأغنيته الخليجية الجديدة "انتبه" بعد يوم واحد فقط من طرحها، إذ حققت الأغنية 519 ألف مشاهدة.

أغنية "انتبه" لماجد المهندس، من كلمات: تركى آل الشيخ، الحان: نواف عبد الله، وإنتاج شركة ورتانا، وتقول كلماتها:
انتبه لي خل بس بالك علي
حطني مابين رمشك والعيون
ترى من دونك حياتي ولاشي
وانا من دونك حبيبي وش اكون

غصب عن عيني احبك
لك احاسيسي خذوني
ارتبط قلبي بقلبك
وحبت عيونك عيوني
انا احب اكون جنبك
وانت اتحمل جنوني

منك ابي حب وشعور واهتمام
لين احس اني معك في كل حين
كون بي واصل الى حد الهيام
والغلا والشوق في عينك يبين
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