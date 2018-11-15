بريزنتيشن توقع بروتوكولا مع وزارة الشباب لرعاية 3 مشاريع رياضية

وقعت شركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية، بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ لرعاية كلا من مشروعي "الألف محترف، ورعاية الموهوبين"، وذلك خلال مؤتمر تدشينهما.



وبدأ المؤتمر، الذي قدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، بالسلام الوطني، وبعدها استعراض فيلم لشرح المشروع.



وشهد المؤتمر الكشف عن مشروع الألف موهبة رياضية؛ لتطوير منظومة كرة القدم في مرحلة الناشئين؛ لدعم الأندية والمنتخبات بلاعبين متميزين على أساس علمي.



كما تم الكشف عن مشروع الموهبة الرياضية فى 9 ألعاب "ألعاب القوى- المصارعة- الجودو – التايكوندو – الملاكمة – رفع الأثقال – تنس الطاولة – كرة اليد – كرة السلة"، حيث ستكون هذه المشروعات جميعا تحت رعاية شركة بريزنتيشن سبورتس.



وكشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، عن تفاصيل المشاريع، وتوقيع البروتوكول.