اسعار الأسماك اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018

شهدت أسعار الأسماك، اليوم الخميس 15 نوفمبر 2108 حالة من الاستقرار فى أسواق الجملة ، حيث سجّل البلطي 24.50 جنيه، والبلطي نمرة 2 بـ22 جنيها، والبلطي نمرة 3 بـ9 جنيهات، والبلطي الأسواني بـ27 جنيها، وقشر البياض بـ34 جنيها، والبياض البلدي تراوح سعره ما بين 28 و34 جنيها.



وسجل سعر سمك الثعابين 145 جنيهًا للكيلو، والمكرونة الخليجي 40 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والمكرونة المجمدة بـ25 جنيها، والكابوريا بـ125 جنيها، بارتفاع قدره خمسة جنيهات، والمرجان بـ41 جنيها.



وتراوح سعر كيلو الجمبري نمرة 1 بين 250 و325 جنيها، والجمبري نمرة 2 بين 125 و225 جنيها، والجمبري المجمد بـ85 و165 جنيها.