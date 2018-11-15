ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

اسعار الأسماك اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الأسماك، اليوم الخميس 15 نوفمبر 2108 حالة من الاستقرار فى أسواق الجملة ، حيث سجّل البلطي 24.50 جنيه، والبلطي نمرة 2 بـ22 جنيها، والبلطي نمرة 3 بـ9 جنيهات، والبلطي الأسواني بـ27 جنيها، وقشر البياض بـ34 جنيها، والبياض البلدي تراوح سعره ما بين 28 و34 جنيها.

وسجل سعر سمك الثعابين 145 جنيهًا للكيلو، والمكرونة الخليجي 40 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والمكرونة المجمدة بـ25 جنيها، والكابوريا بـ125 جنيها، بارتفاع قدره خمسة جنيهات، والمرجان بـ41 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري نمرة 1 بين 250 و325 جنيها، والجمبري نمرة 2 بين 125 و225 جنيها، والجمبري المجمد بـ85 و165 جنيها.
loading...

موضوعات متعلقة

تراجع أسعار الأسماك واستقرار اللحوم اليوم بسوق العبور

تراجع أسعار الأسماك اليوم .. والبلطي يسجل 21 جنيها للكيلو

سعر الأسماك في سوق العبور اليوم

استقرار أسعار الأسماك اليوم.. والبلطي يسجل 16 جنيها للكيلو

تباين أسعار الأسماك اليوم.. والبلطي بـ18.5 جنيه للكيلو

تباين أسعار الأسماك اليوم.. والبلطي يسجل 18 جنيها للكيلو

ترشيحاتنا

في استعراض للقوة.. حاملتا طائرات أمريكيتان تنفذان مناورات معقدة جنوب الصين

وكيل السوري أحمد الصالح يكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

شاهد.. سمية الخشاب تعود للغناء بـ قلبي يا ناس وتعلق على دعم أحمد سعد لها

تعرف على سيناريوهات اليوم الحاسم في الأهلي

تعرف على رسالة إسماعيل يوسف لجمهور الزمالك

تحذير.. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد النبوى

أبو تريكة يشارك في إعلان لمحل يمتلكه قطري وتركي

الكويتيون يلجأون إلى استخدام القوارب في الشوارع بسبب الأمطار

غرق طالب خلال محاولته إخراج كرة قدم من مياه نهر النيل بكوم حمادة

فى عيد ميلاده الـ 70.. محطات فى حياة الأمير تشارلز.. أكبر ولى عهد وزير نساء

قرار جمهورى بالموافقة على قرض من البنك الدولي لتطوير نظام الرعاية الصحية

الأهلي يتفادى غرامات سوزا ودجانيني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحكومة: الانتهاء من ٧٧٧٧ مشروعا بتكلفة ١.٦ تريليون جنيه

40 دقيقة من السيول ضربت عزبة سعيد بأسيوط وتدخل عاجل من المسئولين

شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر

شاهد.. إطلالة أنيقة لـ إنجي المقدم في أحدث جلسة تصوير

تعرف على سعر t -shirt أحمد حلمي في كواليس برنامج arabs got talent

فيديو

الأوقاف: توزيع مواد تموينية على الفئات الأكثر احتياجا في المولد النبوي.. فيديو
بث مباشر.. اجتماع الجامعة العربية حول الأوضاع في غزة
بث مباشر.. مؤتمر النائب العام السعودى لكشف ملابسات مقتل جمال خاشقجى
فيديوجراف| الأسعار والشروط الجديدة لتأشيرات العمرة
الدفاع المدنى الكويتى يحذر مرتادي الطرق عدم الخروج بسبب الطقس السيئ .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟