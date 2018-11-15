محمد صلاح يضحك خلال معسكر منتخب مصر استعدادا لـ تونس.. صوره

ونشر صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له ضاحكا بمعسكر المنتخب، وعلق بصورة لكرة القدم.

حرص محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، على مشاركة جماهيره صورة جديدة له من معسكر المنتخب استعدادا لمباراة تونس غدا، الجمعة.يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة نظيره منتخب تونس يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً باستاد الجيش ببرج العرب في إطار الجولة الخامسة من عمر المنافسات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.كان منتخب مصر الأول لكرة القدم حسم تأهله إلى نهائيات كان 2019 وذلك بعد ما فاز على منتخب سوازيلاند بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات.