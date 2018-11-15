ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الأرصاد تحذر السائقين وتكشف حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:23 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبد العال، إن هناك حالة من عدم الاستقرار فى الطقس على مستوى أنحاء الجمهورية، موضحًا أن هناك سقوط أمطار خفيفة على القاهرة وتستمر على السواحل الشمالية.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصرى"، المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن طقس اليوم لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا مع تزايد فرص سقوط الأمطار، مشيرًا إلى ان درجات الحرارة أقل من المعتاد فى هذا الوقت من العام بدرجتين.

وأكد ان درجات الحرارة سوف تعود إلى معدلاتها الطبيعية بداية الأسبوع المقبل، حيث ستصبح درجات الحرارة فى القاهرة 26 درجة.

وأشار، إلى أن هناك شبورة مائية على الطرق السريعة، محذرا السائقين بضرورة اتباع تعليمات المرور بكل دقة خلال انعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية مع ترك مسافات بين المركبات إضاءة جميع مصابيح السيارة.
loading...

ترشيحاتنا

سيول الخير تعم وادي فيران.. وأمطار على نويبع.. صور

استنفار وطوارئ في الكويت بسبب الأمطار.. فيديو وصور

السعودية تكشف التفاصيل الكاملة حول مقتل جمال خاشقجي.. فيديو

مشارك روسي بمنتدى شباب العالم يكشف تفاصيل جلوسه بجوار الرئيس وانطباعه عن المنتدى

مصر وتونس .. اجيري يتسلح بالثلاثي الأساسي وصلاح سوبر هيرو الفراعنة

تعرف على الطريقة الصحيحة لتناول مريض السكر حلاوة المولد

قرار جديد بشأن محمد صلاح في منتخب مصر

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة بالسوبر المصري السعودي

إصابة 13 عاملاً في حادث تصادم أتوبيسين بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

كريستيانو رونالدو أنفق 35 ألف دولار في ربع ساعة على صديقته.. صور

40 دقيقة من السيول ضربت عزبة سعيد بأسيوط وتدخل عاجل من المسئولين

بالأسماء.. وزير الرياضة يرشح 4 نجوم للإشراف على مشروع الألف محترف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخطوطات نجع حمادي: كنز قبطي نجا من سماسرة التاريخ قبل 70 عاما.. صور

محافظ المنوفية يتفقد مدرسة عزبة الفرعونية بأشمون ويحيل مديرها للتحقيق.. صور

لوحات إرشادية جديدة للمتحف المصري في عيده ميلاده 116 .. صور

سيول الخير تعم وادي فيران.. وأمطار على نويبع.. صور

الحكومة: الانتهاء من ٧٧٧٧ مشروعا بتكلفة ١.٦ تريليون جنيه

فيديو

طريقة عمل قشطة حلاوة المولد مع الشيف هالة فهمي
الأرصاد تحذر السائقين وتكشف حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو
شاهد.. أول فيديو لانفجار ماسورة مياه رئيسية أسفل كوبري المشير
هالة زايد: أخذ المحددات البيئية شيء مهم جدًا لصحة الإنسان .. فيديو
فيديوجراف| حقيقة إلغاء الدوري.. والأهلى أحد الأسباب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟