الأرصاد تحذر السائقين وتكشف حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو

قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبد العال، إن هناك حالة من عدم الاستقرار فى الطقس على مستوى أنحاء الجمهورية، موضحًا أن هناك سقوط أمطار خفيفة على القاهرة وتستمر على السواحل الشمالية.





وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصرى"، المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن طقس اليوم لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا مع تزايد فرص سقوط الأمطار، مشيرًا إلى ان درجات الحرارة أقل من المعتاد فى هذا الوقت من العام بدرجتين.





وأكد ان درجات الحرارة سوف تعود إلى معدلاتها الطبيعية بداية الأسبوع المقبل، حيث ستصبح درجات الحرارة فى القاهرة 26 درجة.



