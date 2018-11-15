عشيقة بيل كلينتون تكشف تفاصيل جديدة عن فضيحتهما داخل البيت الأبيض

كشفت مونيكا لوينسكي، المتدربة السابقة في البيت الأبيض، بطلة الفضيحة الجنسية مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، والتى كادت تطيح به من منصبه، عن تفاصيل جديدة بشأن القضية التى شغلت العالم في تسعينات القرن الماضي.



وقالت لوينسكي، في مقطع فيديو ترويجي لمقابلتها مع برنامج جود مورينيج أمريكا المذاع على قناة إيه بي سي الأمريكية، التى تذاع لاحقا، إنها لم تمارس أي أفعال جنسية مع كلينتون خلال فترة وجودهما في المكتب البيضاوي، وتابعت المتدربة السابقة أن مكتب كلينتون الشخصي المجاور للمكتب البيضاوي شهد لقاءاتهما الحميمية، وأوضحت أنهما كانا حذرين بشأن علاقتهما السرية ولكن يبدو أن حذرهما لم يكن بالقدر الكافي لإخفائها.



واعترفت أنها أخطأت عندما كذبت في التحقيقات بشأن ارتباطها بعلاقة مع بيل كلينتون ولكنها بررت تصرفها بأنها كانت تعتقد أن ذلك كان صحيحا وقتها.



وظهر في مقطع فيديو للمقابلة التلفزيونية محادثات سرية أجرتها لوينسكي مع موظفة بالبيت الأبيض بشأن هذه القضية وقد سلمت الموظفة تلك المحادثات لاحقا إلى جهات التحقيق والتى أثبتت كذب لوينسكي.

