ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

عشيقة بيل كلينتون تكشف تفاصيل جديدة عن فضيحتهما داخل البيت الأبيض

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:16 م
صدى البلد
شادي عبدالله
كشفت مونيكا لوينسكي، المتدربة السابقة في البيت الأبيض، بطلة الفضيحة الجنسية مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، والتى كادت تطيح به من منصبه، عن تفاصيل جديدة بشأن القضية التى شغلت العالم في تسعينات القرن الماضي.

وقالت لوينسكي، في مقطع فيديو ترويجي لمقابلتها مع برنامج جود مورينيج أمريكا المذاع على قناة إيه بي سي الأمريكية، التى تذاع لاحقا، إنها لم تمارس أي أفعال جنسية مع كلينتون خلال فترة وجودهما في المكتب البيضاوي، وتابعت المتدربة السابقة أن مكتب كلينتون الشخصي المجاور للمكتب البيضاوي شهد لقاءاتهما الحميمية، وأوضحت أنهما كانا حذرين بشأن علاقتهما السرية ولكن يبدو أن حذرهما لم يكن بالقدر الكافي لإخفائها.

واعترفت أنها أخطأت عندما كذبت في التحقيقات بشأن ارتباطها بعلاقة مع بيل كلينتون ولكنها بررت تصرفها بأنها كانت تعتقد أن ذلك كان صحيحا وقتها.

وظهر في مقطع فيديو للمقابلة التلفزيونية محادثات سرية أجرتها لوينسكي مع موظفة بالبيت الأبيض بشأن هذه القضية وقد سلمت الموظفة تلك المحادثات لاحقا إلى جهات التحقيق والتى أثبتت كذب لوينسكي.
loading...

ترشيحاتنا

السعودية تكشف التفاصيل الكاملة حول مقتل جمال خاشقجي.. فيديو

النيابة السعودية تطلب الإعدام لخمسة من قتلة جمال خاشقجي

النيابة السعودية: قائد مهمة استعادة خاشقجي أمر بقتله حال رفضه العودة

مقابل 4 ملايين دولار.. قطر تستغل مطربة عالمية لتلميع صورتها.. فيديو

آيتن عامر لمعجب: طلاقي يوم خرجتك إن شاء الله

أسرار ومفاجآت وراء قرار وليد سليمان باعتزال اللعب دوليا

فى عيد ميلاده الـ 70.. محطات فى حياة الأمير تشارلز.. أكبر ولى عهد وزير نساء

مغردون يطلقون تعليقات نارية على بيان النيابة السعودية حول مقتل جمال خاشقجي

الكاف يحدد موعد مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

طفل خارق عمره 5 سنوات بالشيشان يحصل على هدية رئاسية خيالية

شبح الأموال الطائلة يطارد صفقات الأهلي والزمالك فى الميركاتو الشتوى

كريستيانو رونالدو أنفق 35 ألف دولار في ربع ساعة على صديقته.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

عقوبات رادعة فى انتظار الترجى بسبب أحداث النهائى الأفريقى أمام الأهلى

أول رد فعل تركي بعد بيان السعودية حول مقتل خاشقجي

نجل جمال خاشقجي يعلن عن موعد ومكان عزاء والده

شبح الأموال الطائلة يطارد صفقات الأهلي والزمالك فى الميركاتو الشتوى

شاهد.. مطار الكويت يشبه البحر بسبب السيول الغزيرة

الكاف يحدد موعد مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

صانع ألعاب وادى دجلة يتعجل الانتقال إلى الأهلى فى الشتاء بدلا من نهاية الموسم

أول تعليق من فرنسا بشأن التطورات في قضية جمال خاشقجي

الرياض تغلق ملف خاشقجي.. بيان جريء من النيابة السعودية يكشف تفاصيل الواقعة.. المملكة تقطع الطريق على التكهنات والشائعات.. المطالبة بإعدام 5 متورطين.. ومنع مستشار بالديوان الملكي من السفر

تعليق ناري من طارق يحيى على اعتزال وليد سليمان اللعب دوليا

بشرى لمنتخب مصر.. فراعنة الأولمبي يكتسحون تونس برباعية وديا..فيديو

تأجيل موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز.. لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ميناء دمياط يستقبل اثنين من أحدث أوناش الحاويات في العالم

شاهد.. 50 صورة ترصد مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ 70

الآلاف يشاركون في الليلة الختامية لمولد القديس مار جرجس بالأقصر

وزير النقل يقف في طابور المترو لقطع تذكرة خلال جولة مفاجئة.. صور

غادة والي تتابع تدريب العاملين في شرطة دبي على حماية الطلبة من الإدمان.. صور

فيديو

رمضان صبحى يقود منتخب مصر للتقدم على تونس بثنائية فى الشوط الأول .. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية السعودى عادل الجبير
طريقة عمل قشطة حلاوة المولد مع الشيف هالة فهمي
الأرصاد تحذر السائقين وتكشف حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو
شاهد.. أول فيديو لانفجار ماسورة مياه رئيسية أسفل كوبري المشير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟