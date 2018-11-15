فريق عمل الفيل الأزرق 2 يحتفلون بالاستعداد للتصوير

احتفل صناع الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق"، باستعداهم لبدء تصوير العمل خلال الفترة المقبلة، وتم الإعلان بشكل رسمى عن انضام الفنانة هند صبرى لبطولة العمل بجانب كل من كريم عبد العزيز ونيللى كريم أبطال الجزء الاول.



العمل كان تم تقديمه عام 2014، وهو مأخوذ عن رواية الفيل الازرق التى حققت نجاحا كبيرا، وتم تحويلها الى فيلم سينمائى قام بإخراجه مروان حامد وشارك فى بطولته خالد الصاوي.



يذكر ان رواية الفيل الازرق ق تصدرت قوائم مبيعات الكتب منذ إطلاقها في 2012، ووصلت إلى القائمة القصيرة في جائزة بوكر العالمية.