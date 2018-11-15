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رياضة

180 ألف دولار جوائز بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:40 م
صدى البلد
ريهام بكير
تعقد اللجنة العليا المنظمة لبطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش مؤتمرا صحفيا ظهر الأحد المقبل بمقر النادي بالتجمع الخامس للإعلان عن تفاصيل البطولة والمشاركين فيها بحضور المهندس أحمد العبد رئيس النادي وعاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش.

صرح محمد رائف العضو المنتدب لبلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية ، بأن البطولة هي الاغلى ويتم تنظيمها بالتعاون مع منظمة اللاعبين المحترفين PSA وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في الفترة من 3 الي 9 ديسمبر المقبل علي ملاعب نادي بلاك بول البالغ عددها 19 ملعبا ، وتعتبر هذه البطولة واحدة من أهم سبع بطولات علي مستوي العالم وضمن تصنيف بلاتينيوم وجوائزها قيمتها 180,000 دولار، يتنافس عليها 48 لاعبا يمثلون 20 دولة.

وأشار رائف إلى أن البطولة جاذبة لصفوة اللاعبين المحترفين لما تمنحه من نقاط للفائزين تثبت مكانتهم في التصنيف العالمي، كما أن نجوم اللعبة لا يمكن أن يغيبوا عن بطولة تقام علي ارض الكنانة معقل الاسكواش في العالم.
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