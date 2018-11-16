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محافظات

مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية يحتفل باليوم العالمي للسكري..صور

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 12:00 ص
مستشفي الحسينية المركزي
مستشفي الحسينية المركزي بالشرقية تحتفل باليوم العالمي للسكري
وائل شاهين
احتفل مستشفي الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، بفعاليات اليوم العالمى للسكري، حيث نظم الدكتور محمد الناجى الحيوان مدير المستشفي والفريق المعاون من رؤساء الأقسام والعلاقات العامة والتدريب بالمستشفي حملة للإكتشاف المبكر لمرض السكري لدي العاملين من الأطباء والإداريين والعمال والتمريض.

كما تم تنظيم محاضرات توعية لهم عن مرض السكري وأعراضه وكيفيه التعامل معه والوقاية منه، تحت رعاية الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للسكري، للتوعية من مخاطر داء السكري يُحتفل به 14 نوفمبر من كل عام، فيما تدوم الحملة على مرض السكري طول العام، وإن تحديد ذلك التاريخ تم من قبل الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية لإحياء ذكرى عيد ميلاد فردريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين عام 1922، وهي المادة الضرورية لبقاء الكثيرين من مرضي السكري على قيد الحياة.
مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية يحتفل باليوم العالمي للسكري..صور
مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية يحتفل باليوم العالمي للسكري..صور
مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية يحتفل باليوم العالمي للسكري..صور
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