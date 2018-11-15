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محافظات

مكتب إقليمي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:58 م
فتح مكتب اقليمي لرعاية
فتح مكتب اقليمي لرعاية اسر الشهداء والمصابين بسيناء
احمد صالح
طالب اعضاء جمعية اسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء بضرورة فتح مكتب اقليمي لرعايتهم وذلك اثناء لقاء وفد من الجمعية باللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.

واوضح البيان، أن المطالَب التى تم تقديمها للمحافظ ضم جميع الشهداء والمصابين على مستوى المحافظة للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة مجلس الوزراء لكى يتمكن أسر الشهداء والمصابين من الحصول على الخدمات المقدمة من المجلس ، ودعم الجمعية بمبلغ مالى مناسب، وتوفير فرص حج مجانية لأسر الشهداء، وفتح مكتب إقليمى للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة، تيسيرا على أسر الشهداء والمصابين وتوفير دعم مالى لتشطيب المبنى الخاص بالجمعية، وربط الجمعية ببنك الطعام المصرى وتوفير نسبة فى الجامعات ومدارس التمريض لأبناء الشهداء والمصابين، وإنشاء مشروعات تخدم أسر الشهداء والمصابين وفتح مقر للجمعية بالشيخ زويد وقرية الروضة ومدينة الإسماعيلية لخدمه الأسر.

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