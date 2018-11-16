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رياضة

بعد عودة هيثم عرابى .. 7 صفقات مدوية لا تنساها جماهير الأهلى

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:38 ص
إيفونا
إيفونا
عمرو الحلوانى
استقبلت جماهير الأهلى خبر عودة هيثم عرابى، من جديد إلى لجنة التعاقدات من جديد بترحاب شديد فى ظل التاريخ الجيد الذى يمتلكه عرابى داخل جدران القلعة الحمراء.

وتأمل جماهير الأهلى فى إجراء مجموعة من الصفقات القوية خلال الفترة المقبلة من أجل السير بخطى ثابتة نحو حصد العديد من البطولات سواء على الجانب المحلى أو القارى.

ونجح هيثم عرابى فى إجراء العديد من الصفقات المدوية فى فترته الأولى داخل جدران القلعة الحمراء وهو ما أدى إلى تحقيق العديد من النجاحات .

ويمكن حصر هذه الصفقات القوية للغاية التى أجراها عرابى فى الماضى فيما هو يلى ..
1- ماليك إيفونا
لعب هيثم عرابى دورا كبيرا فى ضم الجابونى ماليك إيفونا إلى الأهلى قبل عامين من الآن بعد نجاحه فى حسم التعاقد إلى المارد الأحمر رغم المنافسة الشديدة مع الزمالك نتيجة المستويات الجيدة التى قدمها اللاعب مع فريقه حينها الوداد المغربى .

2- جون أنطوى
نجح هيثم عرابى فى المسابقة بقوة فى جلب المهاجم الغانى جون أنطوى إلى الأهلى وكان أنطوى يعد واحدا من أقوى المهاجمين داخل أركان القارة الإفريقية نتيجة القدرات التهديفية القوية التي يمتلكها .

3- أحمد حجازى
كان أحمد حجازى قبل عامين يعد واحدا من أهم اللاعبين على مستوى القارة السمراء واستطاع هيثم عرابى الحصول على خدماته من جانب فيورنتينا الإيطالى ، وقدم حجازى أداءا قويا مع الأهلى ونجح من خلاله فى الاحتراف بالدورى الإنجليزى.

4- صالح جمعة
ساهم هيثم عرابى فى ضم صالح جمعة من إنبى بعد المفاوضات القوية التى خاضها مع اللاعب واستمرت لعدة أشهر ،رغم المنافسة الشديدة مع الزمالك الذى كان يرغب فى الحصول على اللاعب من إنبى .

5- عمرو السولية
انضم عمرو السولية قبل عامين إلى الأهلى قادما من الشعب الإماراتى، وسام أيضا عرابى بجزء ليس بالقليل من أجل إنهاء المفاوضات لصالح الأهلى .

6- رامى ربيعة
لعب هيثم عرابى أيضا دورا فى عودة رامى ربيعة إلى الأهلى مرة أخرى بعد انتهاء مشواره الاحترافى مع سبورتنج لشبونة البرتغالى ، ويعد ربيعة واحدا من أهم المدافعين فى مصر على مدار السنوات الأخيرة الماضية .

7- أحمد الشيخ
لم يكن انضمام أحمد الشيخ من المقاصة إلى الأهلى بالسهل فى ظل المنافسة القوية حينها من الزمالك ، وساهم عرابى فى حسم انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء بعد تواصله معه بشكل مباشر ونجاحه فى إقناعه .

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