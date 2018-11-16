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أخبار العالم

وزيرة الهجرة تعزى أسرة المصرى المقتول بالسعودية وتعد بسرعة عودة الجثمان

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:40 ص
صدى البلد
سعيد العربي
أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها تابعت على الفور واقعة مقتل صيدلى مصرى فى منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، لافتة إلى أنها تواصلت مع نقيب الصيادلة لمتابعة الواقعة.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها تواصلت مع أسرته فى القاهرة وقدمت لهم التعازي، لافتة إلى أن أسرة الفقيد طلبت عودة الجثمان فى أسرع وقت.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها وعدت أسرة الفقيد بسرعة إعادة الجثمان التواصل مع القنصلية المصرية لمتابعة الواقعة وإنهاء إجراءات عودة الجثمان.

يذكر أنه قتل صيدلى مصرى فى منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية مساء الخميس، على يد "مختل عقلى" بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية منذ قليل، مشيرة إلى أن السلطات السعودية ألقت القبض على المتهم ويتم التحقيق معه.
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