جلسة مطولة بين كارتيرون وفتحي للاطمئنان على إصابته

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع أحمد فتحي، لاعب الفريق؛ للاطمئنان على إصابته، وذلك على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.



وتعرض أحمد فتحي للإصابة بمزق في العضلة الأمامية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



ويؤدي فتحي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.



يذكر أن الأهلي يطير إلى الإمارات يوم 20 نوفمبر الجاري؛ استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي يوم 22 من الشهر ذاته في إياب دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.