مكافحة التطرف الفكري بثقافة قنا

عقد فرع ثقافة قنا بمكتبة الحرية بعزبة صالح بالمعنا محاضرة بعنوان "مكافحة التطرف الفكري" حاضرها عمر همام، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "منظومة القيم الإيجابية في شارعنا المصري" ألقاها محمد عباس بمدرسة أبودياب غرب وورشة لتعليم فن التمثيل المسرحي للأطفال محمد صالح البحر، بحضور مدرسة المعنا الإبتدائية الجديدة، إلى جانب محاضرة بعنوان "تعزيز قيم التسامح في المجتمع المصري" ألقاها خالد محمد حسن بمدرسة الوحدة بقرية فاو قبلي.



واستمرت الفعاليات بورشة فنون تشكيلية بعنوان "استخدام الألوان المائية" تدريب ـسعيد محمد عمر، بمكتبة الطفل والشباب بالمنيرة الحديثة. بينما أقيمت محاضرة بعنوان " التعصب والتشدد مرض قديم تحدثت فيها د . نجاح إبراهيم بحضور مدرسة طوخ الثانوية ـببيت ثقافة نقادة.



وعقدت أمسية شعرية لشعراء قفط شارك فيها مجموعة من الشعراء ببيت ثقافة أمل دنقل.



واختتم الفعاليات بورشة الإعلام بعنوان "كيف تصبح مذيعًا" بمشاركة يوسف رجب بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، وفى قصر ثقافة الطفل استمرت ورشة " كيفية كتابة القصة القصيرة " بنادي أدب الطفل بحضور صابر حسين ومدرسة سيدي عبد الرحيم بنات.



أما قصر ثقافة الطفل فنظم عرض لفرقتي كورال أطفال قنا ـ فنون شعبية قنا أطفال تدريب علاء عبد الحميد، بحضور مدرسة مدينة العمال الإبتدائية ـ كما استمرت ورشة فنون تشكيلية بعنوان " رسم عن أعياد الطفولة بحضور مدرسة إسماعيل معتوق الإعدادية بمكتبة الطفل والشباب بالأشراف القبلية، إلى جانب عرض أفلام تسجيلية بمدرسة المحطة بمناسبة المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى عقد محاضرة بعنوان ( ظاهرة التنمر وآثارها علي المجتمع ) حاضرها د. حسن محمود بحضور مدرسة المراشدة الثانوية والتى نظمتها مكتبة الشباب بالمراشدة.