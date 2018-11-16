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اقتصاد

التضخم بمنطقة اليورو يبلغ أعلى مستوى في 6 سنوات خلال أكتوبر

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:18 م
التضخم بمنطقة اليورو
التضخم بمنطقة اليورو
رويترز
أفاد مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بأن التضخم في منطقة اليورو ارتفع خلال أكتوبر بأسرع وتيرة في نحو ست سنوات بدعم من أسعار الطاقة، وبذلك يؤكد يوروستات تقديراته السابقة.

وجرى تعديل قراءة معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبين، بالخفض.

وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفع 2.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة مع زيادة نسبتها 2.1 بالمئة في سبتمبر واثنين بالمئة في أغسطس . وهذه أكبر زيادة منذ ديسمبر 2012.

وعدل يوروستات قراءة التضخم الأساسي بالخفض إلى 1.2 بالمئة على أساس سنوي من قراءة سابقة بلغت 1.3 بالمئة. لكنه ما زال ينمو بوتيرة أسرع من التي سجلها في سبتمبر، والتي بلغت 1.1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الأساسي 0.2 بالمئة في أكتوبر ، بما يتوافق مع توقعات السوق، لكنه تباطأ من 0.5 بالمئة في سبتمبر أيلول.

وارتفع المؤشر الأساسي الأضيق نطاقا، والذي يراقبه الكثيرون في السوق ويستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ والكحول، إلى 1.1 بالمئة على أساس سنوي.

وقادت التضخم الأساسي بشكل كبير أسعار الطاقة التي قفزت 10.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، بينما ارتفعت أسعار السلع الصناعية الأخرى 0.4 بالمئة فقط.

وبلغ معدل التضخم في قطاع الخدمات، وهو الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، 1.5 بالمئة على أساس سنوي. لكن الأسعار انخفضت 0.3 بالمئة على أساس شهري.

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