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اقتصاد

توقعات بأداء إيجابي للبورصة بعد تثبيت أسعار الفائدة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:31 م
البورصة
البورصة
محمد صبيح
قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي بعد جني أرباح طفيف مع بداية الأسبوع قرب مستوى المقاومة 13800 نقطة والذي وصل بعدها المؤشر قرب مستوى الدعم المهم عند مستوى 13500 نقطة والتي لم يكسرها فعليا واستعاد السوق توازنه عند مستويات دعومه وبدأ تكوين مراكز شرائية جديدة عند هذه المستويات مقتربا من مستويات 13700 نقطة مع نهاية تداولات الأسبوع.

وأضاف: مازال السوق يتحرك في نطاق عرضي محدود منتظرا الأخبار الإيجابية لتدفعه لتخطي هذه المستويات متوقعا حدوث ذلك مع بداية تداولات الأسبوع المقبل بعد الإعلان عن قرار المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة الذ يؤثر بالإيجاب على أداء السوق خلال الأسبوع القادم.

ويتوقع خبير أسواق المال أن يتخطي المؤشر مستوى المقاومة خلال تعاملات الأسبوع المقبل عند مستويات 13850 نقطة وبالثبات أعلاها يتجه المؤشر صوب مستويات 14150 نقطة خلال الفترة القادمة.

أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اختلف أداءه خلال جلسة نهاية الأسبوع وثبت عند مستوى 695 نقطة ومازال في مرحلة تجميع والتي نتوقع أن يصعد بقوة خلال الفترة القادمة وتخطي مستوى المقاومة الأول عند مستوى 705 نقاط وبالثبات أعلى هذا المستوى يدفعنا إلى مستوى 715 نقطة، حسب سعيد الفقي خبير أسواق المال.
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