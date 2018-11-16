الحضرى: إن شاء الله ترجع مصر بألف خير يابيبو









الف سلامة للكابتن محمود الخطيب و ان شاء الله ترجع مصر بألف خير @bibo — Essam El-Hadary (@ElHadary) November 16, 2018

غرد عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على تويتر داعيا بالشفاء لـ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي..وكتب السد العالي: "‏‏الف سلامة للكابتن محمود الخطيب وان شاء الله ترجع مصر بألف خير".من المقرر أن يجري بيبو جراحة خلال الفترة المقبلة لاستئصال ورم في الرقبة، وكان أجرى فحوصات طبية في ألمانيا والتي أثبتت ضرورة التدخل الجراحي لاستئصال الورم في الرقبة والذي بدوره يضغط على الحبل الشوكي ويسبب آلام العمود الفقري.