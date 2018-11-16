ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الحضرى: إن شاء الله ترجع مصر بألف خير يابيبو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:37 م
صدى البلد
محمد بدران
غرد عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على تويتر داعيا بالشفاء لـ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي..

وكتب السد العالي: "‏‏الف سلامة للكابتن محمود الخطيب وان شاء الله ترجع مصر بألف خير".

من المقرر أن يجري بيبو جراحة خلال الفترة المقبلة لاستئصال ورم في الرقبة، وكان أجرى فحوصات طبية في ألمانيا والتي أثبتت ضرورة التدخل الجراحي لاستئصال الورم في الرقبة والذي بدوره يضغط على الحبل الشوكي ويسبب آلام العمود الفقري.


loading...

ترشيحاتنا

تعرف على مثلث الوصول إلى السلام النفسي في الحياة.. فيديو

حمو بيكا ومجدى شطة يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي.. برلمانيون: المهرجانات لا تقل خطورة عن الإرهاب.. مطالبات للمهن الموسيقية بتحرير دعاوى قضائية ضد مروجي الإسفاف والابتذال

محلل تونسي: الغيابات تضرب نسور قرطاج.. ولقاء مصر للمنافسة على الزعامة

محاولات من رموز الأهلى لإثناء حسام غالي عن الاستقالة

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

اللاوندي يكشف عن سر زيارات السيسي المتكررة للصين.. فيديو

حقيقة وجود فريق النادى الأهلى فى إسرائيل.. صور

بعد كارثة السيول.. اتصال هاتفى بين وزیري داخلیة الكویت وتركيا

شاهد.. ابنة محمد رمضان نسخة طبق الأصل منه

الزمالك يدرس عودة مصطفى محمد فى يناير بعد تألقه مع طلائع الجيش

ضبط 45 حالة تحرش خلال 5 أيام بالبحيرة

فيديوجراف | مراهق يقتل جدته من أجل البيتزا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

فيديو

تعرف على اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان..فيديو
تعرف على مثلث الوصول إلى السلام النفسي في الحياة.. فيديو
رد فعل غريب من نجم الزمالك السابق على قيادة أجيري للمنتخب.. فيديو
مدير آثار الفيوم: سباق رالى الدولي يهدف إلى تنشيط السياحة.. فيديو
اللاوندي يكشف عن سر زيارات السيسي المتكررة للصين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟