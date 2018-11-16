أبو شقة يرد على طلب 26 قياديا وفديا بوقف نتيجة انتخابات الهيئة العليا لبطلانها



وأوضحوا أنهم سيكشفون كافة التفاصيل والتجاوزات التي انتهجتها قيادة الحزب، والقرارات غير المطابقة للائحة، والتي دفعتهم إلى اتخاذ موقفهم هذا، خلال مؤتمر صحفي الاثنين المقبل.



الموقعون:

المهندس ياسر قورة

محمود خلف

اللواء أمين راضي

الدكتور أحمد عطا الله

اللواء محمد الحسيني

اللواء محمد إبراهيم

النائب طلعت السويدي

شريف حمودة

اللواء أحمد الفولي

علاء غراب

أيمن عبد العال

فتحي مرسي

محمد جاد

حاتم الأعصر

نشوي الشريف

أمير الجزار

السيد العزازي

المهندس حسن شعبان

عمر المصري

المستشار حسن جعفر

شريف أبو حسين

أحمد محمد إبراهيم

محمود مرعي

ناجي شلبي

عبد المؤمن حسن

محمد الشريف سالم



قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد إنه لم تصله أى خطابات بشأن طلب عدد من المرشحين فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد بوقف انتخابات الهيئة العليا لبطلانها.وأضاف أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : "عندما سيكون أمامى أوراق بشأن وجود تجاوز فى العملية الانتخابية فإنه سيتم الرد عليها طبقا للقانون واللوائح بما يحافظ على تماسك الوفد"، مؤكدا أن الحزب فى هذه المرحلة سيتخذ كافة الإجراءات الكفيلة لحمايته من المتربصين به.وأكد رئيس حزب الوفد أن أى أحاديث بشأن سير العملية الانتخابية يسأل عنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه حضر إلى حزب الوفد يوم الجمعة الماضية الساعة 3.30 مساء للإدلاء بصوته فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ثم تلا خطابه السياسى وبعدها غادر الحزب ، ولم يتابع سير العملية الانتخابية ولم يتدخل فيها بأى شكل من الأشكال.وتابع: "على من يدعى وجود تزوير فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد أن يتحمل مسئوليته الجنائية، مشيرا إلى أننا حزب ديمقراطي ومن حق كل عضو أن يبدي رأيه دون ان تكون هناك أى تجاوزات".وكان قد قرر 26 من قيادات حزب الوفد، التقدم بطلب رسمي للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، غدا السبت، لوقف نتيجة انتخابات الهيئة العليا التي انعقدت الجمعة الماضية الموافق 9 نوفمبر، لما شابها من تجاوزات أدت إلي بطلان العملية الانتخابية برمتها.وأعلن الموقعون على الطلب، الاحتفاظ بحقهم في اللجوء إلي جميع القنوات الشرعية القانونية والسياسية، حال عدم تلقي رد، أو رفض ما تقدموا به خلال 24 ساعة من توقيت تقديم الطلب، للمحافظة علي حقوقهم، وحفاظا علي مبادئ وثوابت حزب الوفد.