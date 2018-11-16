ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى 40

أصيب 40 مواطنا فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجمعة 34 لمسيرات العودة على حدود قطاع غزة.



وأفاد اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة بوصول 40 اصابة بجروح مختلفة للمستشفيات من شرق قطاع غزة.



من جانبها، دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار لمشاركة جماهيرية واسعة في الجمعة الـ35 من مسيرات العودة 35 بعنوان "المقاومة توحدنا وتنتصر".



وأكدت الهيئة، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة في مخيم "ملكة" شرق غزة، أن مسيرات العودة مستمرة بطابعها الشعبي والسلمي ولن تتوقف إلا بتحقيق الأهداف المنشودة وفي مقدمتها كسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.



وأعلنت الهيئة تضامنها الكامل مع أصحاب المنازل والمنشآت التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها فضائية "الأقصى"، مؤكدة أن هذه الجريمة لن تطمس الصوت للوطني المقاوم ولن تنجح في قتل الحقيقة.



وفيما يخص التصعيد الاسرائيلي، قالت الهيئة : "أثبتت المعركة التي خاضتها فصائل المقاومة موحدة في غرفة العمليات المشتركة أن المقاومة حاضرة لصد أي عدوان"



وكان فلسطينيون توافدوا اليوم على مخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ34 لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان "التطبيع جريمة وخيانة". وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المتظاهرين فور وصولهم مخيم العودة شرق "مخيم البريج" وسط قطاع غزة كما اطلقت النار على المتظاهرين بمخيم العودة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.