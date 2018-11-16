ضبط مواد تموينية وبترولية مهربة في حملة مكبرة بالأقصر.. صور

استكملت مديرية التموين بالأقصر، برئاسة الدكتور تامر صلاح، وكيل الوزارة، حملاتها، حيث تم ضبط كمية 100 كيلو سكر تمويني و2 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء بدائرة مدينة القرنة وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وإدارة نشاط بدون ترخيص .



وأوضحت المديرية أنه في مركز ارمنت تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفتي لمخابز تصرف أصحابها في أرصدة الدقيق.



واشارت الى انه وفي الزينية تم ضبط 100 لتر بنزين 80 قبل بيعهم بالسوق السوداء، وتحرير محضرين ضد أصحاب عهد مواد بترولية لتصرفهم في 9900 لتر سولار مدعم، وتحرير مخالفة ضد مخبز لتصرفه في أرصدة الدقيق المدعم.



وفي البياضية، قالت المديرية إنه جرى تحرير 12 محضر عدم إعلان عن الأسعار وإدارة نشاط بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية ومخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



وفي اسنا تم تحرير 10 محاضر للمخابز المخالفة والمحلات غير المرخصة، كما تم ضبط 150 كيلو معسل دخان منتهي الصلاحية بدائرة مركز أرمنت.



وعلى صعيد آخر، تم تنفيذ قرارات النيابة العامة بإعدام السلع منتهية الصلاحية والتي تضمنت دواجن مخلية وعبوات وعصائر وخضروات مجمدة وعدد 150 عبوة مشروبات كحولية وجميعها منتهية الصلاحية.