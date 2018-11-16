إذاعى تونسي يعلق على هدف صلاح القاتل ويؤكد: مصر وتونس أسياد إفريقيا

علق منتصر صميدة المحرر فى الإذاعة التونسية، على فوز منتخب مصر على نظيره نسور قرطاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الخامسة بتصفيات امم افريقيا فى الكاميرون 2019.



وقال صميدة فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن محمد صلاح صنع الفارق فى مباراة جديرة بالإحترام من النواحى الفنية وجاءت متوازنة في أغلب الفترات وشابها الهفوات الدفاعية القاتلة.



وأضاف "مبروك لمصر واتمنى التوفيق لكل المنتخبات العريية في البطولة الإفريقية القادمة تونس ومصر والجزائر والمغرب لافتا الى المباراة جاءت مشوقة وشاهد الجميع كرة قدم جميلة تليق بمستوى المنتخبين المصري والتونسي مشددا على أن أسياد إفريقيا منتخبا مصر وتونس".



وسجل أهداف الفراعنة الكبار محمود حسن تريزيجيه وباهر المحمدى ومحمد صلاح فيما سجل ثنائية نسور قرطاج نعيم السليتى.