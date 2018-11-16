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أخبار البلد

مدحت العدل لـ الخطيب: مليون سلامة يا أسطورة مصر والأهلي

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:48 م
صدى البلد
محمد بدران
وجه السيناريست مدحت العدل، رسالة لرئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، بعد تعرضه لوعكة صحية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".

وكتبت العدل: "‏‏‏مليون سلامة لأسطورة مصر والأهلي والصديق العزيز كابتن محمود الخطيب وترجع لنا سليمًا معافي بإذن الله..".

من المقرر أن يجري بيبو جراحة خلال الفترة المقبلة لاستئصال ورم في الرقبة، وكان أجرى فحوصات طبية في ألمانيا والتي أثبتت ضرورة التدخل الجراحي لاستئصال الورم في الرقبة والذي بدوره يضغط على الحبل الشوكي ويسبب آلام العمود الفقري.
مدحت العدل لـ الخطيب: مليون سلامة يا أسطورة مصر والأهلي
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