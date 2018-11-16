مصطفى بكري: مصر أجهضت المخطط الإسرائيلي لتنفيذ مجزرة في غزة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر أجهضت المخطط الإسرائيلي ومنعت الاجتياح البري لقطاع غزة، والذي كان يخطط لتنفيذه وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل أفيجدور ليبرمان، ويهدف من خلاله لارتكاب مجزرة بحق للشعب الفلسطيني.



وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جهاز المخابرات العامة المصرية بذل جهودا مكثفة مع كافة الأطراف المعنية وطالب بوقف إطلاق النار على الفور، وهو ما وافقت إسرائيل عليه بعد الضغوط المصرية المكثفة.



وكشف عن أن تلك الضغوط التي مارستها مصر لوقف إطلاق النار في غزة؛ السبب الحقيقي في استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، بعد خلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، واتهامه علنا بتراجعه عن تنفيذ عملية رادعة وقوية في غزة.



وأكد بكري، أن هذه الجريمة التي ترتكب بحق أهلنا في غزة كانت تتطلب وجود المجتمع الدولي.