فنلندا تستدعى السفير الروسي.. لهذا السبب

صرح وزير الخارجية الفنلندي، تيمو سويني بأن بلاده قامت باستدعاء السفير الروسي في هلسنكي بافل كوزنيتسوف، إلى وزارة الخارجية على خلفية قضية خلل عمل نظام تحديد المواقع "GPS" خلال مناورات الناتو.



وقالت وكالة "إس.آي.تي" المحلية إن رئيس لجنة الشئون الخارجية الفنلندية، ماتي فانهانن أكد، أمس الجمعة، أن تقرير وزير الخارجية الفنلندي تيمو سوينى عن التدخل المزعوم لروسيا في عمل نظام الملاحة العالمي "GPS" خلال مناورات الناتو سيتم تقديمه إلى برلمان البلاد يوم الخميس المقبل.



يذكر أن مناورات "منعطف ترايدنت — 2018" كانت قد جرت في الفترة من 25 أكتوبر، وحتى 7 نوفمبر، بمشاركة حوالي 10 ألاف مركبة، 130 طائرة و70 سفينة من 30 دولة.





وكان رئيس الحكومة الفنلندية، يوها سيبيل، قد أعلن سابقا، أن سلطات بلاده تدرس العطل المحتمل لنظام الملاحة العالمي أثناء مناورات حلف الناتو، مفترضا وقوف روسيا وراء هذه الأعطال.