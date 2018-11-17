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أخبار العالم

ترامب: إجابة أسئلة مولر عن التدخل الروسي كانت سهلة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:26 ص
صدى البلد
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه أكمل "بسهولة شديدة" إجاباته الخطية على أسئلة المحقق الخاص روبرت مولر المعني بالتحقيق في دور روسيا في الانتخابات الأمريكية في 2016 لكنه أضاف أنه لم يرسل تلك الإجابات بعد لمكتب مولر.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه كتب الإجابات على الأسئلة بنفسه.

وأضاف "المحامون الممثلون لي لا يكتبون إجابات. أنا أكتب الإجابات. وجهت لي مجموعة من الأسئلة. وأجبت عليها بسهولة شديدة".

ولم يحدد الرئيس متى سيقوم فريقه القانوني بتقديم إجاباته المكتوبة. ولكن شخصا مطلعا على هذه المسألة قال لرويترز إن من المرجح تقديمها هذا الأسبوع. وامتنع بيتر كار المتحدث باسم مولر عن التعليق.

وأشار ترامب إلى أن صياغة الأسئلة ربما وضعت خصيصا لتوقع من يجيب عليها في اتهامات بالشهادة الزور وقال "عليك دائما أن تكون حذرا عندما تجيب على أشخاص لديهم على الأرجح سوء نية. والآن لقد أجبت على تلك الأسئلة بطريقة روتينية جدا". ويحقق مولر فيما إذا كان أعضاء حملة ترامب تآمروا مع موسكو في انتخابات 2016 وما إذا كان ترامب سعى بشكل غير قانوني لعرقلة التحقيق الذي ألقى بظلاله على رئاسته.

وتفاوض ترامب ومحاموه مع فريق مولر بشأن طريقة استجواب الرئيس في إطار التحقيق بما شمل مناقشة مثوله للشهادة شخصيا.

وزاد التوتر المتعلق بالقضية منذ إقالة ترامب الأسبوع الماضي لوزير العدل جيف سيشنز وتعيينه لماثيو ويتيكر في منصبه بالإنابة وهو ما منحه بصفته من الموالين لترامب إشرافا على تحقيق مولر بدلا من رود روزنستاين الذي كان ثاني أكبر مسؤول في الوزارة من قبل وكان يملك سلطة على التحقيق.

وانتقد ترامب مجددا يوم الجمعة التحقيق ووصفه بأنه "حملة اضطهاد" ونفى أي تواطؤ مع موسكو فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة في 2016. ونفت روسيا أيضا أي تدخل في الانتخابات الأمريكية.
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