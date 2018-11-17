الأرجنتين تفوز على المكسيك بثنائية نظيفة وديا

فاز منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم على نظيره المكسيكي، بهدفين دون رد، في ودية أقيمت على ملعب ماريو كيمبس، بمدينة كوردوبا الأرجنتينية، فى إطار استعداد راقصي التانجو لنهائيات كوبا أمريكا.



وسجل هدفي الألبيسليستي كل من راميرو فونيس موري في الدقيقة 44، والمكسيكي إيزاك بريزويلا، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 83.



وبذلك حقق منتخب التانجو الذي يقوده مؤقتا ليونيل سكالوني، ثالث انتصار له عقب مونديال روسيا 2018، من إجمالي 5 مباريات خاضها عقب البطولة، في حين أصبحت هذه هي الرابعة للمكسيك في 5 مباريات أيضا.



وكانت هذه الودية الأولى من الاثنتين المقررتين بين المكسيك والأرجنتين، التي ستستضيف منتخب "الأزتيك" مجددا الثلاثاء المقبل، على ملعب مالفيناس أرخينتيناس بمدينة ميندوزا