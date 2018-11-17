الإحصاء: 2.9 مليون طالب عدد المقيدين بالجامعات والمعاهد والأكاديميات عام 2016 / 2017

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد العليا الخاصة والأكاديميات والمعاهد المتنوعة خلال عام 2016-2017 بلغ 2,90 مليون طالب، مقابل 2,85 مليون طالب خلال العام الدراسي 2015 /2016 بزيادة بلغت نسبتها 1,93 ٪.



وأوضح جهاز الإحصاء -في بيان اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للطلاب، والذى أعلنه الاتحاد العالمي للطلاب يوم 17 نوفمبر من كل عام- أن نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر بلغ 78,2 ٪، وبالجامعات الخاصة 5,3٪، أما المعاهد العليا الخاصة فكانت النسبة 14,1٪، والأكاديميات 1,1٪، وبالمعاهد المتنوعة 1,3٪، خلال العام الدراسي 2016/ 2017.



وبين أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالمرحلة الثانوية بلغ 3,83 مليون طالب خلال العام الدراسى 2016 /2017، مقابل 3,69 مليون طالب خلال العام الدراسي 2015 /2016 بزيادة بلغت نسبتها 3,7%.



وأشار إلى أن إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي بلغ 2,03 مليون طالب (1,64 مليون طالب بالتعليم العــام، 391 ألــف طــــالب بالتعليم الأزهري) خلال الـعـام الدراسي 2016 /2017، مقابل 1,98 مليون طـالب (1,58 مليون طالب بالتعليم العام،401 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خلال العام الدراسي 2015 /2016 بزيادة بلغت نسبتها 2,8٪.



ولفت إلى أن نسبة الطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية بلغ 86,9٪، بالمدارس الخاصة 13,1٪ خـلال العام الدراسي 2016 /2017، مقابل 89,7٪ بالمدارس الحكومية، 10,3٪ بالمدارس الخاصة خــلال العام الدراسي 2015 /2016.



وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الفني بلغ 1,79 مليون طالب خلال العام الدراسي2016 /2017، مقابل 1,71 مليون طالب خـلال العام الدراسي 2015 /2016 بـزيادة بلغت نسبتها 4,8٪، منهم 49% الطلاب المقيدين بالتعليم الصناعي، 39,3٪ بالتـعليم التجاري والفندقي، 11,7٪ بالتعليم الزراعي خلال العام الدراسي 2016 /2017.

