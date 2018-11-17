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اقتصاد

الإحصاء: 2.9 مليون طالب عدد المقيدين بالجامعات والمعاهد والأكاديميات عام 2016 / 2017

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
اية الجارحى
أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد العليا الخاصة والأكاديميات والمعاهد المتنوعة خلال عام 2016-2017 بلغ 2,90 مليون طالب، مقابل 2,85 مليون طالب خلال العام الدراسي 2015 /2016 بزيادة بلغت نسبتها 1,93 ٪.

وأوضح جهاز الإحصاء -في بيان اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للطلاب، والذى أعلنه الاتحاد العالمي للطلاب يوم 17 نوفمبر من كل عام- أن نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر بلغ 78,2 ٪، وبالجامعات الخاصة 5,3٪، أما المعاهد العليا الخاصة فكانت النسبة 14,1٪، والأكاديميات 1,1٪، وبالمعاهد المتنوعة 1,3٪، خلال العام الدراسي 2016/ 2017.

وبين أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالمرحلة الثانوية بلغ 3,83 مليون طالب خلال العام الدراسى 2016 /2017، مقابل 3,69 مليون طالب خلال العام الدراسي 2015 /2016 بزيادة بلغت نسبتها 3,7%.

وأشار إلى أن إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي بلغ 2,03 مليون طالب (1,64 مليون طالب بالتعليم العــام، 391 ألــف طــــالب بالتعليم الأزهري) خلال الـعـام الدراسي 2016 /2017، مقابل 1,98 مليون طـالب (1,58 مليون طالب بالتعليم العام،401 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خلال العام الدراسي 2015 /2016 بزيادة بلغت نسبتها 2,8٪.

ولفت إلى أن نسبة الطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية بلغ 86,9٪، بالمدارس الخاصة 13,1٪ خـلال العام الدراسي 2016 /2017، مقابل 89,7٪ بالمدارس الحكومية، 10,3٪ بالمدارس الخاصة خــلال العام الدراسي 2015 /2016.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الفني بلغ 1,79 مليون طالب خلال العام الدراسي2016 /2017، مقابل 1,71 مليون طالب خـلال العام الدراسي 2015 /2016 بـزيادة بلغت نسبتها 4,8٪، منهم 49% الطلاب المقيدين بالتعليم الصناعي، 39,3٪ بالتـعليم التجاري والفندقي، 11,7٪ بالتعليم الزراعي خلال العام الدراسي 2016 /2017.
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