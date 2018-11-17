إعادة تشغيل محطة طابية العبد برشيد بعد توقف 20 عاما ..صور

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى والموارد المائية، أن محطة طابية العبد من المشاريع التي كانت متوقفة منذ 1998 وتم دفع العمل والانتهاء منها لتقوم المحطة بدورها في الحفاظ علي الأراضي الزراعية من ارتفاع زيادة المناسيب وتحسين جودتها وتحافظ على الزراعات والمناطق المجاورة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وخاصة في فصل الشتاء وزيادة الأمطار والسيول.



