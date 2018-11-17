إعادة تشغيل محطة طابية العبد برشيد بعد توقف 20 عاما ..صور

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى والموارد المائية، أن محطة طابية العبد من المشاريع التي كانت متوقفة منذ 1998 وتم دفع العمل والانتهاء منها لتقوم المحطة بدورها في الحفاظ علي الأراضي الزراعية من ارتفاع زيادة المناسيب وتحسين جودتها وتحافظ على الزراعات والمناطق المجاورة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وخاصة في فصل الشتاء وزيادة الأمطار والسيول.
جاء ذلك خلال افتتاحه للمحطة بمركز رشيد يرافقه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة حيث تم إقامة المحطة بتكلفة 150 مليون جنيه بالإضافة إلي تكلفة توصيل التغذية الكهربائية البالغة 10 ملايين جنيه والمحطة مقامة على مساحة 1000 م2 وتهدف إلي تحسين حالة الصرف الزراعي بزمام 21 ألف فدان بحوض الرمال والبصيلي برشيد وهي عبارة عن عدد 4 وحدات تصرف كل وحدة 3 م3/ث وقدرة المحرك 315 ك / وات.