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رياضة

محسن صالح عن منتخب مصر: إفراج وحرية وكرة هجومية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:35 م
محسن صالح
محسن صالح
محمد رشاد
وصف محسن صالح المدير السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الحالة الهجومية التي ظهرت على أداء لاعبي الفريق الوطني، أمام نظيره التونسي أمس الجمعة بالإفراج والحرية والكرة الهجومية الممتعة للجماهير.

وتغلب منتخب الفراعنة على نسور قرطاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، فى المباراة التى جرت بينهما أمس الجمعة، فى إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة الى أمم إفريقيا بالكاميرون 2019. 

وقال محسن صالح فى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت : "منتخب مصر..افراج..حرية..كرة هجومية..بعد اعتقال وتقييد وأشغال دفاعية شاقة لمهاجمي المنتخب..يأتي أجيري ويحطم القيود ويطلق الفراعنه الاسود ليقلبوا النتيجة مرتين ويسجلون ثلات مرات ويحصل المتهم علي البراءة ويدان المدعي كوبر بالظلم والتشهير بأننا لا نستطيع ، ورد اللاعبون..نعم نستطيع. 

وتأهل منتخب مصر الى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، رفقة المنتخب التونسي عن المجموعة العاشرة بعدما تصدر الفراعنة صدارة الترتيب رفقة نسور قرطاج بحصد 12 نقطة من خمس مباريات بالتصفيات.
محسن صالح عن منتخب مصر: إفراج وحرية وكرة هجومية
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